Grande Reportagem Antena1: Marco

Em Portugal estima-se que possam existir entre 100 a 150 mil pessoas surdas ou com deficiência auditiva. São milhares de pessoas que não têm acesso ao meio rádio.A Antena 1 quer quebrar essa “barreira do som”. A equipa da Informação da rádio pública acredita que a missão de serviço público deve procurar ser o mais inclusiva e abrangente possível. Por isso, todas as grandes reportagens produzidas a partir deste ano, vão passar a estar disponíveis online em Língua Gestual Portuguesa e com legendagem, na plataforma RTP Play e nas redes sociais da Antena 1.No arranque deste projeto, e na primeira Grande Reportagem Antena 1 deste ano, vamos escutar os desafios e as dificuldades que um jovem surdo tem enfrentado, desde que entrou para o ensino superior, há cerca de três meses.Grande Reportagem Antena1 de Rita Colaço com sonoplastia de Paulo Cavaco, em Lingua Gestual Portuguesa e com legendas para ver aqui: