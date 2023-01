Grávida teve de fazer 200 km para uma consulta de urgência

Foto: Lusa

Uma grávida de Torres Vedras andou mais de 200 quilómetros de ambulância para ir a uma urgência de obstetrícia. A mulher de 41 anos foi transportada primeiro para o hospital de Abrantes, por indicação do CODU, mas as urgências de obstetrícia estavam encerradas, de acordo com o plano de rotatividade definido. Teve, por isso, de ser levada para Santarém.