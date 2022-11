Greve da função pública levou a atrasos em consultas em vários hospitais

No SNS, a greve fez adiar análises clínicas, consultas externas e exames. O protesto da Fundação Publica coincidiu com a greve de quatro dias decretada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses. O ministro da saúde recusa falar do assunto, e destaca o acordo com outros sindicatos que prevê a promoção já em dezembro de vinte mil enfermeiros com retroativos a janeiro deste ano .