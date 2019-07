Greve dos motoristas define serviços mínimos

O sindicato independente dos Motoristas de Mercadorias (SIMM) ameaça com consequências mais graves do que as sentidas em abril.



O sindicato avisa que, além dos combustíveis, a próxima greve vai afetar todo o tipo de transporte de todos os âmbitos.



A indústria, avisa o SIMM, vai sofrer graves perdas e grandes exportadoras como a Autoeuropa correm o risco de parar a laboração.



Não há margem para negociação.



A proposta do Sindicato independente dos motoristas de mercadorias no que respeita ao abastecimento dos postos de combustíveis é de 25 por cento para todo o país.



Anacleto Rodrigues diz que esta proposta já respeita as necessidades do país.



Questionado sobre se ainda há margem para travar esta greve Anacleto Rodrigues diz que só depende da ANTRAM, o regresso às negociações.



Contactado pela Antena 1, o ministério do ambiente e da Transição Energética diz que continua a ser preparada "uma rede de abastecimento de emergência" de combustíveis, caso a greve dos motoristas a 12 de Agosto ocorra e não sejam cumpridos os serviços mínimos.