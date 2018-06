Greve dos trabalhadores afeta hospitais e centros de saúde

RTP15 Jun, 2018, 11:30 / atualizado em 15 Jun, 2018, 12:16 | País

A greve dos trabalhadores da saúde, que não inclui médicos nem enfermeiros, está a afetar os serviços hospitalares e os trabalhos nos centros de saúde ao longo de todo o país.



"Em regra geral, os valores são muito bons. Isto é uma resposta que os trabalhadores estão a dar ao Governo e uma mensagem que passa para que as coisas mudem. Para que, realmente, o Governo atenda às reivindicações que são justas" disse Ana Amaral referindo-se aos valores disponíveis sobre a adesão à greve durante o turno da noite, à margem do piquete frente ao hospital de Santa Maria, em Lisboa.





A dirigente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais afirmou que, no período da noite, "em muitos hospitais", os números da adesão à greve rondaram os 100 por cento e, em outros, "80 por cento e 85 por cento", a nível nacional.







Os números do turno da manhã vão sendo conchecidos. Até ao meio-dia, a adesão à greve na região Norte terá ficado entre os 75 e os 80%. No hospital de S. João, foi de 90% e em Braga, o hospital está a funcionar com os serviços mínimos. Em Bragança e Vila Real, os serviços trabalham com normalidade.







Em causa estão questões salariais, já que os auxiliares ganham o salário mínimo nacional, bem como questões relacionadas com a progressão na carreira e a criação de uma carreira específica.