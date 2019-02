Greve e angariação de dinheiro são para continuar, diz Sindicato Democrático dos Enfermeiros

Reuters

O sindicalista Carlos Ramalho não partilha os argumentos do parecer da PGR e diz que não vê motivos para alterar os procedimentos.



Os dois pareceres da Procuradoria, sobre a greve dos enfermeiros, foram publicados em Diário da República e confirmam os argumentos já apresentados pela ministra da Saúde.



A PGR refere que a greve não correspondeu ao pré-aviso e o fundo usado para compensar a perda de salário não foi constituído nem gerido pelos sindicatos que decretaram a paralisação.



O parecer complementar do Conselho Consultivo da Procuradoria relativo à greve decretada em novembro e dezembro defende que os enfermeiros, apesar de terem paralisado de forma intercalada, devem perder o salário referente a todo o período da greve.



Sara Rego, do Movimento Cirúrgico, que fez a recolha dos fundos para a greve, diz que está tranquila pois não se trata de uma decisão do tribunal.