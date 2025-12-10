Greve Geral. Metro de Lisboa com limitações a partir das 23h00

A CP disponibilizou no seu site a lista completa das circulações garantidas.

A empresa informou ainda que os clientes com bilhetes adquiridos para serviços de longo curso ou regionais podem pedir reembolso total ou trocar gratuitamente para outro comboio da mesma categoria e classe. O processo pode ser efetuado na área "Os seus bilhetes", na plataforma myCP, até 15 minutos antes da partida, ou presencialmente nas bilheteiras.



Se este prazo for ultrapassado, o pedido de reembolso pode ser feito até 10 dias após o fim da greve, através do formulário online "Reembolso por Atraso ou Supressão", juntando a digitalização do bilhete.

Metro de Lisboa encerrado a partir da meia-noite

O Metropolitano de Lisboa tinha anunciado inicialmente que a paralisação total do serviço seria entre as 06h30 de quinta-feira e a 01h00 de sexta-feira. No entanto, o metro antecipou o encerramento e adianta que o último comboio vai partir às 23h00 de cada estação. A empresa informou ainda que osO processo pode ser efetuado na área "Os seus bilhetes", na plataforma myCP, até 15 minutos antes da partida, ou presencialmente nas bilheteiras.Se este prazo for ultrapassado, o pedido de reembolso pode ser feito até 10 dias após o fim da greve, através do formulário online "Reembolso por Atraso ou Supressão", juntando a digitalização do bilhete.O Metropolitano de Lisboa tinha anunciado inicialmente que a





"De acordo com a informação disponível, antecipa-se que hoje, dia 10, o último comboio parta de cada estação terminal às 23h00, prevendo-se que a rede se encontre totalmente encerrada às 24h00, mantendo-se essa situação ao longo de todo o dia 11 de dezembro", lê-se no site do metro Lisboa.



Ao contrário da CP e da Carris, o Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social decidiu, por unanimidade, não fixar serviços mínimos para o Metro. A empresa já anunciou que vai recorrer da decisão, considerando que tem um “impacto particularmente gravoso” na mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa.



A greve geral de quinta-feira contará com ações de protesto em 15 distritos, nos Açores e na Madeira. A proposta de reforma laboral do Governo abrange mais de uma centena de artigos e inclui alterações em áreas como parentalidade, despedimentos, prazos contratuais e definição de setores sujeitos a serviços mínimos.

PSP alerta para constrangimentos e cortes de trânsito em Lisboa

A força de segurança reforçará a presença nos principais eixos rodoviários de acesso a Lisboa, de modo a auxiliar a fluidez do trânsito e garantir a circulação de quem necessite de se deslocar.



Durante a tarde de quinta-feira, a PSP estará também empenhada em assegurar o direito constitucional de reunião e manifestação, bem como a segurança de pessoas e bens, uma vez que está previsto um desfile de grandes dimensões no centro da cidade. Ao contrário da CP e da Carris, o Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social decidiu, por unanimidade,A empresa já anunciou que vai recorrer da decisão, considerando que tem um “impacto particularmente gravoso” na mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa.A greve geral de quinta-feira contará com ações de protesto em 15 distritos, nos Açores e na Madeira. A proposta de reforma laboral do Governo abrange mais de uma centena de artigos e inclui alterações em áreas como parentalidade, despedimentos, prazos contratuais e definição de setores sujeitos a serviços mínimos., de modo a auxiliar a fluidez do trânsito e garantir a circulação de quem necessite de se deslocar.Durante a tarde de quinta-feira, a PSP estará também empenhada em assegurar o direito constitucional de reunião e manifestação, bem como a segurança de pessoas e bens, uma vez que está previsto um desfile de grandes dimensões no centro da cidade.





A polícia aconselha a evitar as zonas por onde irá passar a manifestação, lembrando que será necessário interditar várias artérias ao trânsito ao longo do percurso.

A partir das 14h00 de quinta-feira, estão previstos condicionamentos de circulação nos seguintes locais de Lisboa:



· Praça D. Pedro IV

· Rua do Carmo

· Rua Garrett

· Rua Serpa Pinto

· Travessa da Trindade

· Rua Nova da Trindade

· Largo do Chiado

· Praça Luís de Camões

· Rua do Loreto

· Calçada do Combro

· Rua dos Poiais de São Bento

· Calçada da Estrela

· Rua de Correia Garção







, e publicou a lista de serviços mínimos para os vários serviços urbanos, regionais e de longo curso.Foram definidos