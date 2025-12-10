País
Greve Geral. Metro de Lisboa encerrado desde a meia-noite
A CP e o Metro de Lisboa preveem fortes perturbações na circulação devido à greve geral desta quinta-feira, com a operadora ferroviária a divulgar serviços mínimos e o Metro a anunciar o encerramento total das estações a partir da meia-noite.
A CP alertou para perturbações na circulação ferroviária a partir desta quarta-feira, devido à greve geral marcada para quinta-feira, e publicou a lista de serviços mínimos para os vários serviços urbanos, regionais e de longo curso.
Foram definidos serviços mínimos para os comboios Alfa Pendular, Intercidades, Regionais, InterRegionais, Internacionais e para os Urbanos do Porto, Coimbra e Lisboa.
A CP disponibilizou no seu site a lista completa das circulações garantidas.
A empresa informou ainda que os clientes com bilhetes adquiridos para serviços de longo curso ou regionais podem pedir reembolso total ou trocar gratuitamente para outro comboio da mesma categoria e classe. O processo pode ser efetuado na área "Os seus bilhetes", na plataforma myCP, até 15 minutos antes da partida, ou presencialmente nas bilheteiras.
Se este prazo for ultrapassado, o pedido de reembolso pode ser feito até 10 dias após o fim da greve, através do formulário online "Reembolso por Atraso ou Supressão", juntando a digitalização do bilhete.
Metro de Lisboa encerrado a partir da meia-noite
O Metropolitano de Lisboa tinha anunciado inicialmente que a paralisação total do serviço seria entre as 06h30 de quinta-feira e a 01h00 de sexta-feira. No entanto, o metro antecipou o encerramento e adianta que o último comboio vai partir às 23h00 de cada estação.
"De acordo com a informação disponível, antecipa-se que hoje, dia 10, o último comboio parta de cada estação terminal às 23h00, prevendo-se que a rede se encontre totalmente encerrada às 24h00, mantendo-se essa situação ao longo de todo o dia 11 de dezembro", lê-se no site do metro Lisboa.
Ao contrário da CP e da Carris, o Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social decidiu, por unanimidade, não fixar serviços mínimos para o Metro. A empresa já anunciou que vai recorrer da decisão, considerando que tem um “impacto particularmente gravoso” na mobilidade na Área Metropolitana de Lisboa.
A greve geral de quinta-feira contará com ações de protesto em 15 distritos, nos Açores e na Madeira. A proposta de reforma laboral do Governo abrange mais de uma centena de artigos e inclui alterações em áreas como parentalidade, despedimentos, prazos contratuais e definição de setores sujeitos a serviços mínimos.
PSP alerta para constrangimentos e cortes de trânsito em Lisboa
A força de segurança reforçará a presença nos principais eixos rodoviários de acesso a Lisboa, de modo a auxiliar a fluidez do trânsito e garantir a circulação de quem necessite de se deslocar.
Durante a tarde de quinta-feira, a PSP estará também empenhada em assegurar o direito constitucional de reunião e manifestação, bem como a segurança de pessoas e bens, uma vez que está previsto um desfile de grandes dimensões no centro da cidade.
A polícia aconselha a evitar as zonas por onde irá passar a manifestação, lembrando que será necessário interditar várias artérias ao trânsito ao longo do percurso.
A partir das 14h00 de quinta-feira, estão previstos condicionamentos de circulação nos seguintes locais de Lisboa:
· Praça D. Pedro IV
· Rua do Carmo
· Rua Garrett
· Rua Serpa Pinto
· Travessa da Trindade
· Rua Nova da Trindade
· Largo do Chiado
· Praça Luís de Camões
· Rua do Loreto
· Calçada do Combro
· Rua dos Poiais de São Bento
· Calçada da Estrela
· Rua de Correia Garção
