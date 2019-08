Greve motoristas. PSD pede explicações ao Governo sobre o uso de militares

Mário Cruz - Lusa

As perguntas foram enviadas através do presidente da Assembleia da República pelo deputado Pedro Roque. Ouvido pela Antena 1, o coordenador do grupo parlamentar dos sociais-democratas na Comissão de Defesa não tem dúvidas de que falta enquadramento constitucional para recorrer aos militares.





O PSD deixa uma pergunta ao governo: não existindo qualquer declaração de Estado de Sítio ou de Estado de Emergência, como é que António Costa e o ministro da defesa João Gomes Cravinho “justificam o emprego de militares das Forças Armadas na substituição de grevistas”?