Greve nacional de enfermeiros revela a falta destes, diz sindicato

José Carlos Martins, dirigente sindical, já avançou com um primeiro balanço da greve, a partir do hospital de São José e dá conta que esta paralisação ronda em média os 60 por cento.



Os enfermeiros exigem a valorização e dignificação de carreiras.



No último dia de paralisação, admitem vir a marcar novas formas de luta, se continuarem sem resposta do ministro da Saúde às reivindicações apresentadas.