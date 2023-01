Greve parcial na fábrica da Hanon Systems de Palmela

De acordo com a USS, as paralisações parciais terão lugar nos períodos 7h15/8h00, 8h30/9h45 e 17h00/18h15, estando prevista a realização de um cordão humano entre a empresa, instalada no parque industrial das Carrascas, e a Visteon, empresa de origem da Hanon Systems, também instalada em Palmela, no distrito de Setúbal.Os trabalhadores alegam que a Hanon Systems não dá resposta ao caderno reivindicativo nem à necessidade de um aumento extraordinário que lhes permita minimizarem a perda do poder de compra, devido ao aumento significativo da taxa de inflação.A alegada falta de condições para tomarem as refeições e o encerramento do posto médico durante parte dos períodos de prestação de trabalho são outras razões que justificam a greve marcada para quinta-feira.Em comunicado, a USS refere ainda que os trabalhadores estão “indignados pela mudança de posto de trabalho de uma dirigente sindical, de forma a que a mesma fique limitada a falar com os seus colegas de trabalho”.