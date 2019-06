Partilhar o artigo Grupo de trabalho recomenda investimento no SIRESP que custa 20 a 25 milhões Imprimir o artigo Grupo de trabalho recomenda investimento no SIRESP que custa 20 a 25 milhões Enviar por email o artigo Grupo de trabalho recomenda investimento no SIRESP que custa 20 a 25 milhões Aumentar a fonte do artigo Grupo de trabalho recomenda investimento no SIRESP que custa 20 a 25 milhões Diminuir a fonte do artigo Grupo de trabalho recomenda investimento no SIRESP que custa 20 a 25 milhões Ouvir o artigo Grupo de trabalho recomenda investimento no SIRESP que custa 20 a 25 milhões