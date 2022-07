Grupo parlamentar do PSD elege direção

A eleição decorre entre as 15h00 e as 18h00, na sala do grupo parlamentar, na Assembleia da República, em Lisboa, e será votada toda a direção alargada da bancada, que inclui os coordenadores e vice-coordenadores.Entre os dez vice-presidentes agora propostos transitam da anterior direção da bancada Ricardo Baptista Leite - que não declarou apoio público a qualquer candidato nas últimas diretas e surge como o primeiro nome na lista -, Catarina Rocha Ferreira, apoiante de Rui Rio desde a primeira hora, Paulo Rios de Oliveira, que esteve com o ex-líder desde 2018 e apoiou Montenegro na recente campanha interna, e Paula Cardoso, também apoiante do atual presidente.Entre os seis novos vice-presidentes, está Hugo Carneiro, ex-secretário-geral adjunto do PSD com o pelouro das contas do partido nos últimos quatro anos, e cinco apoiantes do atual presidente do partido: o líder da distrital de Santarém, João Moura, o líder da distrital de Leiria, Hugo Oliveira, o ex-presidente da Câmara de Espinho, Joaquim Pinto Moreira, e as deputadas Andreia Neto e Clara Marques Mendes.