Guarda sob aviso laranja por causa da neve

Lusa30 Out, 2018, 07:34 | País

O aviso laranja lançado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para o distrito da Guarda está ativo até ao final da tarde (18:00).



Já o aviso sobre a agitação marítima é válido até às 03:00 de quarta-feira para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro.



Os restantes avisos que o IPMA tinha emitido na segunda-feira por causa da precipitação terminaram ao início do dia de hoje, apesar de as previsões para hoje apontarem para continuação de chuva, por vezes forte, passando a regime de aguaceiros a partir da manhã.



Está igualmente prevista queda de neve acima de 1.000/1.200 metros e vento forte nas terras altas e no litoral, uma pequena subida da temperatura mínima e uma pequena descida da temperatura máxima.



As temperaturas máximas vão variar entre os 6º Celsius (Guarda) e os 17º (Sagres) e as mínimas entre os 3º (Guarda e Bragança) e os 13º (Sagres).