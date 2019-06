Guardas baleados. "Cada vez mais agressões" em "profissão de risco"

RTP15 Jun, 2019, 15:38 / atualizado em 15 Jun, 2019, 15:40 | País

“Cada vez há mais agressões a agentes da autoridade, neste tipo de situações. Com arma de fogo é que não é tão frequente, mas pelos vistos também acontece”, fez notar César Nogueira, em declarações à RTP.



Dois militares da Guarda Nacional Republicana ficaram feridos depois de terem sido “atingidos com disparos de arma de fogo” quando procediam a uma operação de fiscalização de trânsito, indicou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Coimbra.



O alerta foi dado cerca da 1h10 para uma ocorrência no IC2, junto a um posto de combustível na freguesia de Cernache.



“Profissão de risco”



Um dos operacionais encontra-se internado no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra com uma bala alojada na face.Nas declarações à reportagem da estação pública, o presidente da Associação dos Profissionais da Guarda disse desconhecer “o que é que levantou a suspeita para que os colegas abordassem os indivíduos”.“Sabemos que são três indivíduos que ainda estão em fuga e que reagiram tentando matar. Quem dispara é para matar, não é para ferir”, assinalou.Também ouvido pela agência Lusa, César Nogueira apontou críticas ao ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. O governante, apontou, “afirma várias vezes que sente um carinho especial pela GNR, mas esse carinho não se sente no trabalho do dia-a-dia”.“Há cada vez mais agressões e nada se tem feito para considerar a profissão de risco”, reiterou César Nogueira à Lusa, para acrescentar que tem levado ao Ministério da Administração Interna o problema das agressões a militares em serviço.O presidente da APG não indica dados concretos sobre o número de operacionais agredidos, mas afiança que foram “bastantes este ano e no ano passado”. Uma “consequência”, sustentou, “do sentimento de impunidade de quem pratica as agressões”.A solução passa, na ótica da APG, por uma moldura penal mais pesada para os agressores, mas também pelo reforço do efetivo: “Enquanto não houver mais elementos, é diferente fazer uma patrulha constituída por dois elementos do que fazer uma patrulha com quatro militares”.