Guardas florestais param 24 horas

A greve, que coincide com o Dia Nacional do Guarda Florestal, é convocada pela Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS) e foi marcada “como forma de luta pela ausência de resposta do Ministério da Administração Interna (MAI)”, disse à Lusa Elisabete Gonçalves, dirigente sindical.Entre as principais reivindicações estão, segundo a Federação,Atualmente, a GNR conta com cerca de 500 guardas florestais, que têm como missão fiscalizar e investigar os ilícitos nos domínios florestal, caça e pesca.