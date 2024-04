Guardas prisionais apresentam queixas a ministra

O sindicato desconvocou a greve que tinha marcada para 29 de abril após o principal motivo da paralisação, a exigência de uma reunião com a ministra, ter sido concretizado.Os guardas prisionais tinham marcado a greve de 24 horas em protesto contra a falta de resposta do novo Governo a um pedido de "reunião urgente" para "resolver problemas" como a valorização das carreiras e a atualização salarial.O programa do Governo liderado pelo social-democrata Luís Montenegro, aprovado na semana passada, promete valorizar as carreiras de guardas prisionais.