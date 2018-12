Guardas prisionais cumprem greve e vigília

Fotos de Miguel A. Lopes/LUSA

Na última noite o Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional está numa vigília em frente ao Palácio de Belém, em Lisboa, foi lá que o dirigente deste sindicato, Jorge Alves, voltou a dizer que a responsabilidade dos desacatos nas prisões, nos últimos dias, não são da responsabilidade dos guardas.



A vigília em frente ao Palácio de Belém termina às 10h00. Ao final da tarde de quinta-feira, os guardas montaram no local uma tenda onde serviram comida e bebidas. A jornalista Sandra Henriques passou por lá e ouviu as reivindicações dos guardas prisionais.





O Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional numa vigília em frente ao Palácio de Belém.Aqueles profissionais pedem a intervenção do Presidente da República para que o Governo desbloqueie a negociação do estatuto de carreira. Entretanto, os guardas prisionais já receberam a garantia da Casa Civil do Presidente de que serão recebidos na próxima segunda-feira.