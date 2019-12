Guilherme Figueiredo e Luís Menezes Leitão lutam pela liderança da Ordem dos Advogados

Entre o dia 10 e o dia 13, mais de 30 mil advogados são chamados a escolher o representante para dois anos.



A primeira volta com seis candidatos ficou marcada por acusações de erros na contagem dos votos.



A Comissão Eleitoral fez a recontagem dos votos expressos e confirmou os resultados.



Nestas eleições, houve, pela primeira vez, o voto eletrónico.



Os dois candidatos a Bastonário da Ordem dos Advogados estiveram no sábado num debate na RTP3.



Luís Menezes Leitão defende o pagamento das diligências aos advogados oficiosos e maior proximidade entre a Ordem e os profissionais.



Guilherme Figueiredo, atual Bastonário, sublinha que herdou uma Ordem muito deficitária e com casos de ilegalidades.