Gulbenkian vai mapear ecossistemas que captem CO2 em quantidades superiores às florestas

Este levantamento será feito até ao final do ano em Portugal continental numa parceria com o Centro de Ciências do Mar da Universidade do Algarve e a Associação Natureza Portugal.







No âmbito desse trabalho fomentar a proteção, a conservação e o restauro destas zonas, muitas destruídas e abandonadas são importantes no combate às alterações climáticas.







O lançamento do Gulbenkian Carbono Azul inscreve-se na participação da Fundação Calouste Gulbenkian na Conferência do Oceano das Nações Unidas, que decorre em Lisboa entre 27 de junho e 1 de julho.