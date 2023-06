Gustavo Tato Borges diz que Direção-Geral da Saúde está "sem pé e sem rumo"

Acusa o Governo de estar a "esvaziar" a instituição, tornando-a uma estrutura "quase obsoleta". A situação já está a ter efeitos práticos no dia a dia e é de resolução ainda mais urgente tendo em conta a realização da Jornada Mundial da Juventude.



A atual diretora-geral da Saúde anunciou que pretendia abandonar o cargo já no final de 2022. Gustavo Tato Borges denuncia que várias atividades e funções do âmbito da DGS estão a ser "desviadas" para o Ministério da Saúde.Gustavo Tato Borges lembra que, enquanto não for escolhido um novo diretor-geral da Saúde, a DGS pode fazer pouco. Neste momento, qualquer pessoa que esteja temporariamente no cargo está apenas em "gestão corrente", destaca.Em declarações à agência Lusa, Gustavo Tato Borges admitiu candidatar-se. "Não digo que não me posso candidatar, é uma coisa que tem de ser avaliada com pés e cabeça", adiantou.