Há 700 mil portugueses sem médico de família

RTP19 Jan, 2018, 09:50 / atualizado em 19 Jan, 2018, 09:51 | País

Em entrevista à agência Lusa, Fernando Araújo disse que está para ser iniciado o concurso para os cerca de 100 médicos de família que acabaram a especialidade no final do ano passado, o que permitirá atribuir um médico a mais 170 mil utentes.



O Ministério da Saúde mantém a expectativa de conseguir atribuir médico de família a todos os portugueses até ao final da legislatura, mas confessa que é necessário esperar para ver como corre este ano para conferir se o objetivo é exequível.



"Temos menos meio milhão de utentes sem médico de família desde o início da legislatura (...). Mas eu não durmo descansado enquanto temos 700 mil utentes sem resposta estruturada. E preocupa-me que não haja equidade", afirmou.A região de Lisboa e Vale do Tejo é a mais deficitária, enquanto na região Norte a esmagadora maioria dos utentes tem médico de família.O secretário de Estado reconhece que os médicos de família deviam ter "tempo suficiente" para atender os utentes, o que seria possível se fosse reduzida a lista de utentes por médico, como têm reivindicado os sindicatos.O Ministério da Saúde tentará "ir reduzindo as carteiras de utentes" por médico, reconhecendo que "são muito excessivas", mas não se compromete com o objetivo pretendido pelos sindicatos de passar de 1.900 para 1.500 utentes por médico.Fernando Araújo diz que está a tentar encontrar, em conjunto com as Finanças, uma forma de ir reduzindo a carga horária feita pelos médicos nas urgências, como é pretensão dos sindicatos. No entanto, alerta que é necessário fazer essa redução sem desfalcar os serviços e sem aumentar o recurso a contratação por empresas.Os sindicatos médicos pretendem reduzir a carga horária da urgência de 18 para 12 horas semanais.Sobre uma nova ameaça de greve por parte dos médicos, Fernando Araújo mostrou-se confiante que serão retomadas em breve as negociações e que serão encontradas soluções adequadas com os sindicatos."Vamos reiniciar o diálogo e vamos encontrar seguramente boas soluções", afirmou.Ao nível dos cuidados de saúde primários, o secretário de Estado anunciou que vão ser contratados já este ano 40 nutricionistas e 40 psicólogos para os centros de saúde, no que diz ser "a maior entrada de nutricionistas e psicólogos desde sempre no Serviço Nacional de Saúde".c/Lusa