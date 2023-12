Há cada vez mais estrangeiros a viver em Portugal

Dados divulgados esta segunda-feira pelo portal de estatística Pordata revelam que só no ano passado 120 mil estrangeiros decidiram mudar-se para o território português.A maioria dos estrangeiros vem de fora da Europa, com o Brasil a liderar a tabela de nacionalidades, como retrata o jornalista Diogo Pereira.Também o Observatório das Migrações divulga esta segunda-feira um relatório segundo o qual os imigrantes contribuíram para um lucro de mais de 1.600 milhões de euros em Portugal. De acordo com o Observatório, sem os imigrantes vários sectores económicos entrariam em colapso.Um dos reflexos deste aumento do número de estrangeiros é o número de alunos de outras nacionalidades nas escolas portuguesas.

No Dia Internacional dos Migrantes, a repórter Cláudia Godinho dá a conhecer uma escola multicultural: a Escola Básica número 1 de Lisboa, em Arroios, onde muitos dos estudantes ainda não aprenderam a falar português.