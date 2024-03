Foto: Nuno Patrício - RTP

Há pessoas cada vez mais novas com AVC, diz a Sociedade Portuguesa de Medicina Física e de Reabilitação. A propósito do Dia do Doente de AVC, que se assinala no próximo domingo, o presidente da associação explicou à Antena 1 que o fator idade já não é tão determinante como antes para ter um acidente vascular cerebral.