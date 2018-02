Há mais de 25 mil famílias sem casa condigna

Foto: Nuno Patrício - Antena 1

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana fez a radiografia do país em conjunto com os municípios e apurou que em 187 concelhos há famílias sem casas condignas. São no total 25.762 famílias. Setenta e quatro por cento nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Desde casos de barracas às ilhas do centro do Porto, a habitação social degradada é real.



Como revelou Ana Pinho à jornalista da Antena 1 Olívia Santos, o Governo prepara-se com base num documento intitulado Levantamento Nacional das Necessidades de Realojamento Nacional - já enviado ao Parlamento - para aprovar no final de março a estratégia de reabilitação e realojamento em todo o país. Ao todo são oito programas que compõem a nova geração de políticas de habitação.



A secretária de Estado da Habitação fala das diferentes tipologias do problema da habitação sem condições em todo o país, com as devidas diferenças.



A previsão de custos para apoio às 27.762 famílias sinalizadas em todo o território é de mil e 700 milhões de euros.



A governante explicou como é feito o financiamento do programa que vai ser levado à prática pelos municípios.