Há um reforço de meios para o combate aos incêndios rurais

O combate aos incêndios rurais conta, a partir de hoje, com um reforço de meios. O país entra numa nova fase de prevenção com um dispositivo especial de quase 14 mil operacionais e 23 meios aéreos. O ministro da Administração Interna garante que a Força Aérea está no mercado a fazer tudo o que pode para tentar contratar mais aeronaves.