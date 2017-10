"Há uma organização terrorista a queimar o país", diz Jaime Marta Soares

Foto: Lusa

Marta Soares diz que houve uma má avaliação das condições existentes no terreno e na forma como as condições climatéricas se estão a desenrolar.



O presidente da Liga compreende que o que aconteceu ontem foi “brutal”, mas se se tivesse mantido o alerta talvez as coisas não fossem tão graves.



Jaime Marta Soares afirma que não pode ser só as queimadas pastorícias a provocar estes focos de incêndio: “qual pastorícia, qual carapuça. Assumam de uma vez por todas que há um problema grave em Portugal. (…) Há uma onda de organização terrorista que está a levar o país para esta situação.”