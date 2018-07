Hells Angels. Ministério Público pede prisão preventiva para 54 detidos

RTP16 Jul, 2018, 12:09 / atualizado em 16 Jul, 2018, 13:34 | País

A sessão no Campus da Justiça começou após as 9h30. Os interrogatórios foram concluídos no último fim de semana, ao cabo de três dias.

Os suspeitos foram interrogados no Tribunal de Instrução Criminal de Lisboa, perante a juíza Maria Antónia Andrade.

O despacho com as medidas de coação deverá ser conhecido até terça-feira, uma vez ouvidos quer os argumentos do Ministério Público, quer os argumentos dos advogados de defesa.



O processo envolve 59 arguidos, um dos quais se encontra em território alemão. E abrange acusações da associação criminosa, tentativa de homicídio, roubo, ofensa à integridade física e tráfico de droga.



c/ Lusa

A operação foi conduzida sob a coordenação do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, envolvendo a Unidade Nacional Contraterrorismo da Política Judiciária.Os mandados de busca e detenção foram executados na passada quarta-feira.