Hells Angels. Polícia Judiciária faz novas detenções

A RTP sabe que a Polícia Judiciária está a desenvolver uma operação contra o grupo no âmbito do mesmo processo que, no ano passado, levou à detenção de mais de meia centena por vários crimes.



Cerca de 40 estão em prisão preventiva por suspeita de de criminalidade violenta e organizada.



Os inspetores da unidade nacional de contraterrorismo estão no terreno, juntamente com magistrados do Ministério Público.



A operação decorre em vários pontos do país e tem por objetivo o cumprimento de 24 mandados de detenção.



A Polícia Judiciária vai emitir um comunicado ainda esta terça-feira.