Homem de 45 morre em despiste ligeiro de mercadorias na A6 em Vendas Novas

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta por volta das 03:00, ocorreu junto ao nó de Vendas Novas da A6 no sentido Lisboa - Espanha.

Contactada pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Évora da GNR precisou que o homem de 45 anos era o condutor e único ocupante da viatura.

Segundo a mesma fonte, a circulação rodoviária no local do acidente estava esta manhã condicionada para a realização de trabalhos de reposição do separador central, com o trânsito a fazer-se pela via direita.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Vendas Novas, a GNR, a concessionária da autoestrada e o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), com um total de 20 operacionais, apoiados por 12 viaturas.