Homem desaparecido em Odivelas. Registadas 200 ocorrências devido ao mau tempo

Duas viaturas terão caído na ribeira de Odivelas. Duas pessoas foram resgatadas. Um homem com cerca de 40 anos continua desaparecido.

Setenta e três destas ocorrências estão relacionadas com quedas de árvores. Registaram-se ainda 72 inundações, 25 limpezas de via, 21 quedas de estruturas, sete movimentos de massa e um salvamento terrestre.

Os distritos mais atingidos pelos efeitos do mau tempo, durante a madrugada, foram Lisboa, com 85 ocorrências, Setúbal, com 31, Faro, com 21, Santarém 12 e Beja, com 11.Foram mobilizados 803 operacionais, apoiados por 263 meios.



Pelas 9h00, terminaram os avisos amarelos determinados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para os distritos de Lisboa e Setúbal, relativos a agitação marítima. Terminou também o aviso amarelo para o distrito de Faro, devido ao vento forte.

"Não estão previstos mais avisos durante o dia de hoje, voltando só durante a noite, para a precipitação em vários distritos do país", adiantou o oficial de serviço da Proteção Civil.

Túneis encerrados em Lisboa

Na noite de sábado, os túneis rodoviários na Avenida João XXI, Campo Grande e Entrecampos estiveram encerrados por prevenção. Algés, onde se registaram inúmeras inundações na passada quarta-feira, não registou ocorrências.

Na noite da passada quarta-feira, vários túneis da cidade de Lisboa ficaram inundados. A chuva torrencial afetou também os municípios de, Loures, Odivelas, Amadora e Oeiras.

A Proteção Civil determinou no sábado o estado de alerta especial de nível amarelo para todo dispositivo do continente - o segundo mais grave de uma escala de quatro.As cheias de quarta-feira cortaram estradas, acessos a estações de transporte e danificaram estabelecimentos comerciais, habitações e veículos. Morreu uma mulher em Algés.

c/ Lusa