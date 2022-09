Homicídio Rosalina Ribeiro. Duarte Lima aguarda julgamento em liberdade

Duarte Lima vai aguardar em liberdade o julgamento do caso em que é acusado do homicídio de Rosalina Ribeiro. No entanto, o arguido fica com Termo de Identidade e Residência, obrigação de se apresentar semanalmente às autoridades, não se pode ausentar do país. Teve de entregar o passaporte.