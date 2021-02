Homicídio SEF. Provedora de Justiça frustrada por não ser ouvida pelo Governo

A provedora de Justiça diz sentir-se frustrada por não ter sido ouvida pelo Governo sobre a atuação do SEF no aeroporto de Lisboa. Em entrevista à RTP3, Maria Lúcia Amaral lembrou ter alertado o ministro Eduardo Cabrita para as "condições deploráveis" do espaço de acolhimento de migrantes.