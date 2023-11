No Estabelecimento Prisional de Torres Novas, no distrito de Leiria , foram instaladas 40 torres de hortas verticais, cada uma com 52 plantas. Quem cuida das hortas são os próprios reclusos.





Das hortaliças às alfaces, das abóboras às ervas aromáticas, estas torres já produziram, desde abril, um tonelada e meia de alimentos.





Produtos que são distribuídos por 150 famílias carenciadas e pela cozinha da prisão.







Com este trabalho, os reclusos conquistam também certificados de agricultura biológica, mais uma ferramenta para a reinserção na sociedade, depois de cumpridas as penas.

Fomos até Torres Novas conhecer este projeto "Horticultura vertical, solidariedade horizontal".