Hospitais e escolas são os sectores mais afetados pela greve

O responsável do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Norte admite que a greve seja menos expressiva em áreas como as finanças, justiça e Segurança Social.



Mas garante que a paralisação está a afetar muitas escolas e hospitais.



Para esta tarde, está marcada uma manifestação, em Lisboa, organizada pela Frente Comum, com marcha de protesto do Marquês de Pombal à Assembleia da República.