Hospital de Santa Maria teve 15 bebés colonizados com bactéria multirresistente

André Graça, diretor do serviço de Neonatologia do Hospital de Santa Maria, confirmou na quinta-feira à RTP a morte de um recém-nascido colonizado pela bactéria. Contudo,

Estão atualmente internados 11 bebés colonizados com a bactéria e outros dois negativos para a infeção.

De acordo com o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte, citado pela agência Lusa, os bebés positivos estão clinicamente estáveis e o Grupo Coordenador Local do Programa de Prevenção e Controlo de Infeções e de Resistência aos Antimicrobianos do CHULN "está a acompanhar a situação de acordo com as normas da Direção-Geral da Saúde".

O serviço de neonatologia do hospital mantém-se fechado a novas admissões e os bebés "não foram nem vão ser transferidos" para outras unidades.

"A resposta nesta área é assegurada por meios internos do CHULN e através de articulação com a rede durante os procedimentos de boas práticas necessários para resolver a situação", garante a unidade.



A deteção da bactéria multirresistente Klebsiella pneumoniae acabou por acelerar a passagem do serviço de neonatologia para o Hospital de São Francisco Xavier, o que deveria ocorrer na próxima semana por causa das obras do bloco de partos de Santa Maria.



Em declarações à Antena 1, o diretor de infeciologia de Santa Maria, Álvaro Aires Pereira, afirmou que os bebés internados em cuidados intensivos "não correm risco de vida adicional".

c/ Lusa