Hospital de Torres Vedras com longas filas de ambulâncias

Ontem à noite, pelo menos doze ambulâncias chegaram a estar em fila...



O tempo médio de atendimento dos doentes ronda as cinco horas.



De acordo com os relatos ouvidos pela RTP, houve doentes testados dentro das ambulâncias devido ao grande fluxo de pessoas dentro da urgência.



Os vários surtos em lares de idosos do concelho de Torres Vedras poderão contribuir para explicar esta grande afluência.