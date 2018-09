Partilhar o artigo Hospital Gaia/Espinho. Diretor demissionário descreve falhas graves no atendimento a utentes Imprimir o artigo Hospital Gaia/Espinho. Diretor demissionário descreve falhas graves no atendimento a utentes Enviar por email o artigo Hospital Gaia/Espinho. Diretor demissionário descreve falhas graves no atendimento a utentes Aumentar a fonte do artigo Hospital Gaia/Espinho. Diretor demissionário descreve falhas graves no atendimento a utentes Diminuir a fonte do artigo Hospital Gaia/Espinho. Diretor demissionário descreve falhas graves no atendimento a utentes Ouvir o artigo Hospital Gaia/Espinho. Diretor demissionário descreve falhas graves no atendimento a utentes