Hospital S. João encerra serviço farmacêutico noturno por falta de pessoal

A denúncia foi feita pela Ordem dos Farmacêuticos e comunicada numa carta enviada à ministra da Saúde na qual a bastonária alerta que a segurança dos doentes está em causa em muitos hospitais públicos, avisando para a dificuldade de garantir a segurança no circuito do medicamento 24 horas por dia.



“Não estamos na iminência de fechar nenhum serviço, mas já começámos a diminuir a atividade. Vou-lhe dar um exemplo. A norte do país, já só tínhamos, em junho quando escrevi ao senhor ministro, um hospital – do S.João do Porto – que dava apoio a todo o Norte do país em prevenção entre as 20h00 e as 8h00 da manhã. A partir deste momento, vamos deixar de ter”, afirmou a bastonária da Ordem dos Farmacêuticos, Ana Paula Martins.



Na carta agora enviada à nova ministra da Saúde, a que a agência Lusa teve acesso, em causa está a falta de recursos humanos, à semelhança do que já tinha acontecido com os hospitais de Matosinhos e Gaia.



“Só nos falta lavar o chão”

A denúncia consta da carta enviada a Marta Temido, onde a bastonária expressa preocupação com a possível falta de segurança, apesar de ressalvar que não tem denúncias de casos concretos com doentes específicos.







"Temos todas as razões para acreditar que os farmacêuticos, ao avisarem que a situação está a degradar-se totalmente, estão a querer chamar a atenção para o que pode acontecer e que querem moralmente não se sentir responsáveis. Judicialmente podem até ter responsabilidade, mas moralmente, para um profissional de saúde, isso tem muita importância", afirma a representante dos farmacêuticos.







Ana Paula Martins questiona a ministra sobre em quem cairá a responsabilidade se houver um problema grave com a troca de medicamentos como já aconteceu no passado.







"Não vamos assumir responsabilidades que não são nossas", avisa.







Já em junho do ano passado, a bastonária tinha escrito uma carta ao anterior ministro Adalberto Campos Fernandes, alertando para a necessidade de contratar mais profissionais para as farmácias hospitalares.







Aquando da passagem, no verão passado, para as 35 horas de trabalho semanais, a Ordem dos Farmacêuticos promoveu um estudo em que concluiu que seriam precisos mais cerca de 150 farmacêuticos e quase o mesmo número de técnicos de diagnóstico e terapêutica para cumprir as necessidades mínimas dos hospitais públicos.







"Desde junho até agora pouco ou nada aconteceu. Terão entrado dois a quatro farmacêuticos dos que estavam planeados, mas está muito longe da necessidade", indica à Lusa.







A bastonária avisa que há hospitais a reduzir horários dos serviços farmacêuticos e com dificuldades na preparação de medicação para doentes oncológicos (citotóxicos) e de nutrição parentérica (nutrição por via endovenosa).







Fica também comprometida a realização de alguns ensaios clínicos, nos quais são necessários farmacêuticos, "retirando competitividade aos hospitais".







"Queremos fazer mais, somos capazes de fazer mais, mas não nos deixam. Depois, quando saímos e vamos para o setor privado, as nossas competências são aproveitadas. Começamos já a ver projetos inovadores no setor privado que só eram habituais no SNS [Serviço Nacional de Saúde]", afirma Ana Paula Martins na carta.







A Ordem dos Farmacêuticos lembra também que a carreira destes profissionais não tem ainda a sua implementação terminada.







