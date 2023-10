Casais ou mulheres infertéis esperam mais de três anos para aceder a tratamentos de procriação medicamente assistida. Muitos passam o limite de idade nessa espera e são descartados pelo Serviço Nacional de Saúde. Os que podem recorrer ao privado começam com custos de seis mil euros.

O Hospital de S. João, no Porto, tenta mudar este cenário com um Centro de Responsabilidade Integrada.

Em 4 meses, a equipa reduziu para menos de metade a lista de espera que contava com quase 700 casais.