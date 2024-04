Hungria terá investido 45 milhões na compra do Euronews para influenciar eleições

A Hungria terá investido 45 milhões de euros na compra do Euronews para influenciar a cobertura das eleições no país. A notícia do semanário Expresso resulta de uma investigação conjunta com o projeto jornalístico húngaro Diretkt36 e o jornal francês Le Monde, que terão tido acesso a documentos que revelam que esse valor terá sido dado à Alpac Direct, empresa que adquiriu a Euronews.

O negócio terá sido mantido em segredo pelo presidente da empresa, o português Pedro Vargas David, filho de Mário David, antigo eurodeputado do PSD e conselheiro político de Viktor Órban.



A aquisição da Euronews coincidiu ainda com a compra, pela mesma empresa, do semanário 'Nascer do Sol' e o jornal 'i'.