IC8 cortado na Ponte da Cabril devido a despiste de pesado de matérias perigosas

Lusa27 Mai, 2019, 12:33 | País

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, o despiste do veículo que transportava acetona ocorreu às 10h03, ao quilómetro 93.1, na Ponte do Cabril.

O acidente não originou feridos, mas obrigou ao corte do trânsito, nos dois sentidos, entre as localidades de Pedrógão Pequeno e Pedrógão Grande.

Em alternativa, o trânsito está a ser desviado para a Estrada Nacional 2.

Para já, ainda não há previsão quanto à reabertura do IC8, uma vez que os trabalhos para a limpeza da via e remoção do veículo ainda vão demorar "algum tempo".

Às 11h30, no local estavam 32 operacionais, auxiliados por 11 viaturas.