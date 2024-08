IGAS abre inquérito sobre caso de grávida no Hospital das Caldas da Rainha

A RTP apurou esta segunda-feira que esse inquérito foi distribuído a duas equipas multidisciplinares. Em causa está a alegada recusa no atendimento de uma grávida que tinha sofrido um aborto espontâneo e que se dirigiu ao Hospital das Caldas da Rainha para pedir auxílio.A mulher só terá sido vista por um médico depois de ligar para o 112 e perante a insistência dos bombeiros que acorreram ao local, à porta das urgências. Até lá, esteve cerca de uma hora na ambulância dos bombeiros.

Segundo o comandante dos bombeiros voluntários de Caldas da Rainha, Nélson Cruz, o pedido de ajuda chegou à corporação às 7h21. A grávida estava no interior da própria viatura, à porta do hospital das Caldas da Rainha, com uma forte hemorragia. Só foi atendida no hospital uma hora depois de ligar para o 112.





O Centro de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) ainda sugeriu que a grávida teria de ser atendida na Maternidade Bissaya Barreto, em Coimbra, a cerca de 130 quilómetros de distância.



"Em momento algum" foi recusada admissão, garante ULS

Entretanto, num esclarecimento enviado à RTP, a Unidade Local de Saúde do Oeste nega que tenha havido qualquer recusa em atender a utente.



A doente chegou hospital "pelos seus próprios meios" e teve conhecimento "através do cartaz afixado na porta da Urgência de Ginecologia/Obstetrícia que esta não estava a funcionar", continua o esclarecimento.





A unidade "presume" que a utente tenha contactado o 112 ou a Linha SNS 24 "e que tenha aguardado na viatura respetiva pelas indicações telefónicas".





"Posteriormente, foram acionados os Bombeiros para ir ao encontro da utente", acrescenta. "Temos registo que a utente apenas entrou no Hospital 8h04 de hoje, tendo sido de imediato admitida", lê-se ainda.



A administração do centro hospitalar garante "em momento algum" foi recusada a sua admissão e que não tem "registo de várias insistências para essa admissão".



"Em suma, a utente foi prontamente admitida quando houve conhecimento de que estava a aguardar, a situação mereceu o atendimento necessário e ficou em vigilância", resume a unidade local de saúde.



O esclarecimento termina a realçar que a maternidade do Hospital das Caldas da Rainha atendeu quatro utentes e realizou dois partos este domingo apesar de não estar a funcionar.