Igreja Católica preocupada com sustentabilidade das IPSS

No comunicado final da 200.ª Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP), que hoje terminou em Fátima, no concelho de Ourém, os bispos manifestam "a sua preocupação pela sustentabilidade das instituições de solidariedade social" e consideram que a pandemia "tornou evidente que, além do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, devem poder contar com o apoio logístico e financeiro do Ministério da Saúde".

Aos jornalistas, o presidente da CEP, José Ornelas, explicou que esta situação se prende, sobretudo, com os lares, frisando que esta não é apenas uma questão das instituições da Igreja Católica.

"Estas instituições têm pessoas cada vez de maior idade, que são muitas vezes acometidas de enfermidades seja do foro psicológico" ou outras e "estas casas estão a tornar-se, praticamente, casas de cuidados paliativos e isso já exige um seguimento muito maior", declarou.

Segundo José Ornelas, também bispo de Setúbal, foram relatados casos "em que chamadas a intervir as instituições sanitárias dizem `isso não nos compete a nós`".

"E isto, particularmente no contexto da pandemia, sentiu-se muito concretamente. Procurou-se seguir as instruções das autoridades sanitárias, mas o apoio necessário depois que isso significou ficou muito aquém das necessidades acrescidas também de financiamento, não só de financiamento, mas de apoio", referiu.

Para o presidente da CEP, "o enquadramento financeiro dos contributos que recebem do Estado não estão refletidos na evolução destas situações".

"Esta é uma questão crucial para o futuro de uma correta assistência aos cuidados paliativos e continuados no contexto do país", defendeu, notando que se o país quer que "estas pessoas tenham qualidade de vida dentro das condições de saúde em que se encontram", então têm de ser repensados os custos.

"O que sentimos é o incomodo desta situação e isso é muito claro. Agora penso que isso passará, mesmo ao nível dos ministérios, de um alinhamento e uma articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social", adiantou

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.974.651 mortos no mundo, resultantes de mais de 138,2 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.933 pessoas dos 829.358 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.