II Cimeira dos Oceanos termina hoje com vários compromissos não vinculativos

Conjugar a atividade humana com a sustentabilidade e com a reciclagem é a palavra de ordem do século.E um dos exemplos foi a ideia de dois engenheiros, na Islândia, de construir a maior fábrica do mundo para capturar carbono. E vai estar pronta daqui a 2 anos.



Uma forma de reverter as consequências das alterações climáticas que também vai ajudar os oceanos.