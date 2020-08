Imprensa libanesa mostra Beirute em escombros

O rebentamento teve origem num armazém onde estavam perto de três mil toneladas de nitrato de amónio. Trata-se de um químico utilizado em foguetes e explosivos.De acordo com o Executivo libanês, o material tinha sido apreendido há seis anos de um navio atracado no porto de Beirute e ficou num armazém, sem que tivessem sido acauteladas as necessárias condições de segurança.





Perante o cenário de destruição, são vários os países e organizações a disponibilizar ajuda à população do Líbano. Os Estados Unidos, pela voz do Presidente Donald Trump, também já prometeram prestar auxílio.



Foram anunciados três dias de luto nacional no Líbano.



Jornalista Alexandre David.