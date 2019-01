Partilhar o artigo Inalação de gás durante instalação de caldeira faz dois mortos junto a hospital do Porto Imprimir o artigo Inalação de gás durante instalação de caldeira faz dois mortos junto a hospital do Porto Enviar por email o artigo Inalação de gás durante instalação de caldeira faz dois mortos junto a hospital do Porto Aumentar a fonte do artigo Inalação de gás durante instalação de caldeira faz dois mortos junto a hospital do Porto Diminuir a fonte do artigo Inalação de gás durante instalação de caldeira faz dois mortos junto a hospital do Porto Ouvir o artigo Inalação de gás durante instalação de caldeira faz dois mortos junto a hospital do Porto

Tópicos:

Caldeira, Explosão, Hospital, Magalhães Lemos, Porto,