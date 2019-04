Partilhar o artigo Inaugurado em Coimbra o novo ciclotrão, único no mundo Imprimir o artigo Inaugurado em Coimbra o novo ciclotrão, único no mundo Enviar por email o artigo Inaugurado em Coimbra o novo ciclotrão, único no mundo Aumentar a fonte do artigo Inaugurado em Coimbra o novo ciclotrão, único no mundo Diminuir a fonte do artigo Inaugurado em Coimbra o novo ciclotrão, único no mundo Ouvir o artigo Inaugurado em Coimbra o novo ciclotrão, único no mundo