Incêndio. Canadair obrigado a amarar devido a problema mecânico

Foto: Lusa

O comandante David Lobato, do Comando Distrital de Santarém, explicou ainda à Antena1 que um avião Canadair de combate a incêndios foi obrigado a amarar, após uma falha no motor, na Barragem de Castelo de Bode.



O alerta foi dado às 17h43. A tripulação saiu ilesa, havendo a registar apenas pequenos danos materiais. A aeronave, do Centro de Meios Aéreos de Castelo Branco, participava nas operações de combate a um incêndio que lavra em São Pedro, freguesia de Tomar, no concelho de Tomar, distrito de Santarém.



Durante a tarde estavam no terreno 312 bombeiros apoiados por 83 veículos e 10 meios aéreos. O vento tem sido o principal inimigo dos bombeiros ao provocar várias projeções.