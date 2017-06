Incêndio de Góis dado como dominado

Carlos Santos Neves - RTP 22 Jun, 2017, 08:09 / atualizado em 22 Jun, 2017, 09:03 | País

“O incêndio foi dado como dominado às 7h41 e portanto, para grande satisfação de todos aqueles que desempenharam neste teatro de operações, conseguimos atingir o nosso objetivo”, adiantou esta manhã aos jornalistas no local o comandante operacional da Proteção Civil, Carlos Luís Tavares.Os bombeiros a operar em Góis, Arganil e Pampilhosa da Serra vão ser apoiados por meios aéreos pesados.



O responsável ressalvou, todavia, que uma previsível subida de temperaturas pode provocar “algumas reativações”.



“Vamos passar a consolidar o rescaldo. O perímetro é muito grande. Estamos a falar de um perímetro que atingiu três concelhos: Góis, Arganil e Pampilhosa da Serra”, prosseguiu o comandante operacional.



O dispositivo

“O dia de hoje vai ser de muito trabalho, garantidamente, para todos os operacionais”, vincou o comandante.

“É uma extensão grande. Ainda não medimos a área, mas garantidamente rondará os 20 mil hectares, sendo que será aferido este número”, indicou.No terreno permanecem 1010 operacionais, apoiados por 284 veículos. As operações, adiantou ainda Carlos Luís Tavares, serão reforçadas nas próximas horas com “quatro meios aéreos pesados, aviões Canadair, e dois helicópteros pesados para consolidar e arrefecer todo este perímetro”.Questionado sobre a possibilidade de o nevoeiro que ao amanhecer se instalou sobre aquela zona vir a dificultar a missão dos aviões, o comandante operacional explicou que “há determinados sítios em que já há, o que permite a atuação dos meios aéreos”.Nos últimos dias foram evacuadas dezenas de povoações do concelho de Góis. O objetivo das autoridades, frisou Carlos Luís Tavares, é continuar a garantir a segurança dos habitantes e levá-los de forma gradual a regressar às respetivas casas.O comandante operacional da Proteção Civil destacou, como principais obstáculos ao trabalho desenvolvido nos últimos dias pelo dispositivo de Góis, a velocidade do vento, condições atmosféricas adversas, com trovoada, e uma orografia “difícil” para a deslocação de meios até às frentes de fogo.